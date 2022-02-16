خبراء: الطفل قد يحتاج إلى مزيد من العناق.. ولكن هناك طرق صحيحة وخاطئة لمنحه ذلك

2022/02/16 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح الخبراء بالتوقف عند أثر العناق وانعكاسه الإيجابي على صحتنا النفسية وأهميته في كل مرحلة من حياتنا.وبعد أن يعيش الطفل يومًا صعبًا يشعر خلاله بالوحدة والإجهاد، قد يهدّئ من روعه عناق شخصًا ما يحبه.

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