خبير نفطي يكشف عن ايجابية قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان

2022/02/16 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الاربعاء، عن ايجابية قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان.

وقال الجواهري في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "من يشتري نفط إقليم كردستان الآن هي إسرائيل وتركيا بأسعار منخفضة جدا عن السعر العالمي، حيث أن العالم كله يعرف بأن هذا النفط غير شرعي".

واضاف، أن "على الحكومة الاتحادية، وخاصة وزارة النفط إبلاغ جميع الدول بقرار المحكمة الاتحادية الأخير، لمنعها من شراء نفط الإقليم"، مؤكدا أن "تأثير هذا القرار إيجابي بالنسبة للعراق، بمعنى أن الحكومة العراقية هي من ستبيع النفط مباشرة عبر خط فيشخابور وتركيا، وهذا سيكون لصالح الحكومة الاتحادية وسيسهم برفع ايرادات الحكومة العراقية، لأن كمية النفط التي يصدرها الإقليم كبيرة، وتصل الى 620 ألف برميل يوميا".

وتابع أن "قرار المحكمة الاتحادية يشمل الغاز أيضا، وكافة المشتقات النفطية والمعادن الأخرى".

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