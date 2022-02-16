2022/02/16 | 15:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن تسجيل حصيلة مرتفعة لوفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "فرق ديالى الصحية سجلت 3 حالات وفاة بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية ليصل اجمالي حالات الوفيات خلال الساعات 72 الماضية 9 حالات".

واضاف ان "تراكمية حالات الوفيات في ديالى بسبب وباء كورونا وصل الى 567 حالة مؤكدا بان اعداد الضحايا قد تزداد بمعدلات عالية اذا لم يكن هناك تفاعل مع ارشادات الصحة حيال ضرورة الاقبال على اخذ اللقاحات لانها عامل مهم في تفادي وصول المصابين الى المرحلة الحرجة ومن ثم الوفاة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثالث على التوالي.. حصيلة وفيات كورونا مرتفعة في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثالث على التوالي.. حصيلة وفيات كورونا مرتفعة في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).