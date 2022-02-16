2022/02/16 | 15:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سحبان فيصل محجوب ..كما هو معروف, إن إجراءات الصيانة الوقائية والمبرمجة بأنواعها كافة والتي تنفذ على المكائن والمعدات المختلفة تعد من الشروط الاساس لضمان استمرار عملها بأمان، والحفاظ على مستوى كفاءتها الانتاجية على وفق مواصفاتها التصميمية… من هنا حرص المعنيون في إدارة شؤون قطاع الكهرباء على تفعيل دور المتابعة والمراقبة على سلامة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء والتغييب المفتعل للصيانة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء والتغييب المفتعل للصيانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).