الصدر يخاطب البرلمان برسالة رباعية البنود يمهد بها لحكومة الاغلبية

2022/02/16 | 15:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ وجه‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬تمثل‭ ‬رؤيته‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬يعتزم‭ ‬توجيه‭ ‬حكومة‭ ‬الأغلبية‭ ‬المقبلة‭ ‬للالتزام‭ ‬بها‭ .‬‮ ‬ ‮ ‬وقال‭ ‬الصدر،‭ ‬في‭ ‬تدوينة،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬البرلمان‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لأجل‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬فحسب،‭ ‬أو‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الرقابي‭ […]

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