وفد الأحزاب المصرية الى الخرطوم للتوسط بين العسكر والمدنيين

2022/02/16 | 15:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬حزبية‭ ‬النقاب‭ ‬أن‭ ‬قوى‭ ‬سياسية‭ ‬حزبية‭ ‬مصرية‭ ‬تجري‭ ‬مشاورات‭ ‬لتشكيل‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬وقوى‭ ‬سياسية‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭ ‬للتوسط‭ ‬بين‭ ‬المكونين‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬للأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬السودانية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬قال‭ ‬ناجي‭ ‬الشهابي‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الجيل‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬الشعبية‭ ‬السودانية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتقبل‭ ‬هذا‭ […]

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