2022/02/16 | 15:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬رفيع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضمانات‮»‬‭ ‬و»تحقق‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بمقدور‭ ‬محادثات‭ ‬فيينا‭ ‬إنقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬إلى‭ ‬التزامات‭ ‬أميركية‭.‬‮ ‬‭ ‬وكتب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬شمخاني‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬التحقق‭ ‬والضمانات‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تريد التحقق من الضمانات في الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تريد التحقق من الضمانات في الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).