بتهمة تجاهل معايير السلامة.. أسرة مديرة تصوير فيلم “راست” المقتولة تقاضي أليك بالدوين

2022/02/16 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفعت أسرة مديرة تصوير فيلم “راست” التي قُتلت أثناء التصوير دعوى قضائية على نجم هوليوود الممثل أليك بالدوين وآخرين الثلاثاء، واتهمتهم بتجاهل عدد من معايير السلامة الخاصة بالعمل في مواقع تصوير الأفلام.

وتم رفع الدعوى المدنية في مقاطعة (سانتا في) بولاية نيو مكسيكو، نيابة عن ماثيو هتشينز زوج المصورة السينمائية الراحلة هالينا هتشينز وابنهما البالغ من العمر تسع سنوات.

وقال المحامي براين بانيش في مؤتمر صحفي في لوس أنجلوس “الدعوى تتضمن أسماء أليك بالدوين وآخرين مسؤولين عن السلامة في موقع التصوير والذين أدى سلوكهم المستهتر وخفض التكاليف إلى وفاة هالينا هتشينز المأساوية”.

وقُتلت هالينا هتشينز وأصيب المخرج جويل سوزا بجروح جراء إطلاق عيار ناري من مسدس كان يستخدمه بالدوين خلال التدريب على مشهد قبل تصويره.



وكان بالدوين مشاركا في إنتاج هذا الفيلم.

وقال آرون داير، محامي بالدوين ومنتجين آخرين لفيلم “راست”، “أي ادعاء بأن أليك كان مستهترا هو ادعاء كاذب تماما”.

ويقول النجم السينمائي إنه أُبلغ بأن المسدس آمن للاستخدام.

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