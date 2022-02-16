2022/02/16 | 15:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تعهد المجلس الوزاري للامن الوطني، اليوم الاربعاء، مراقبة أسعار السلع الغذائية وضبط المتلاعبين بقوت الشعب، فيما وافق المجلس على اقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري يقر استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري يقر استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).