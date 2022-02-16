الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية جديدة شرق صلاح الدين

2022/02/16 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذ الحشد الشعبي والجيش، اليوم الاربعاء، عملية أمنية شمال شرق محافظة صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “قوة مشتركة من اللواء ٢٢ بالحشد وقوة من لواء مغاوير صلاح الدين بالجيش شرعت بعملية أمنية في تلال حمرين شمال شرق صلاح الدين بعد ان نفذ طيران الجيش العراقي عدة اهداف […]

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