شهد: ليست لدي أي خطوط حمراء ضد أي لاعب

2022/02/16 | 16:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد مدرب المنتخب الوطني عبد الغني شهد، أنه لا يضع أي خطوط حمراء على اللاعبين العراقيين.وقال شهد خلال مؤتمر تقديمه بحسب بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “عملي سينصب على الظفر بالبطاقةِ الثالثة”، مطالباً الإعلامَ الرياضي بضرورةِ “دعم ومُساندةِ المُنتخب الوطني في مسيرته المقبلة”.وأوضحَ: “ليست لديّ خطوطٌ حمراء على أي […]

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