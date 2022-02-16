2022/02/16 | 16:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتقد العلماء أن الكويكب “سايكي 16” (16 Psyche)، ربما يكون جسما كبيرا من الحديد النقي، لكن دراسة جديدة تشير إلى أنه قد يحتوي على مكون صخري مخفي.وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي براون وبوردو أن الكويكب “سايكي 16″، الذي تعتزم ناسا زيارته بمركبة فضائية في عام 2026، قد يكون أقل ثقلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة جديدة تبدد نظريات سابقة حول كويكب ناسا “الذهبي” first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة تبدد نظريات سابقة حول كويكب ناسا “الذهبي”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة جديدة تبدد نظريات سابقة حول كويكب ناسا “الذهبي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).