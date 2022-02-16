عن اليسار الماركسي المغربي و-قطب الرحى المزعوم-! - وديع السرغيني

2022/02/16 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وديع_السرغيني كثر الحديث والدعوات لغاية توحيد صفوف اليسار وتقوية كفاحيته في الساحة النضالية، وهي فكرة حسنة وطموح محمود، يستحق الإشادة والتنويه..



الشيء الذي دفع بمجموع فصائل هذا اليسار للإدلاء برأيها في الموضوع حسب الطريقة التي رأتها مناسبة..



إذ لم يتأخر حزب "النهج الديمقراطي" كمكون من صلب هذا اليسار، عن طرح وجهة نظره في شكل تقييم لأوضاع هذا اليسار في مناسبات شتى، تميز في أهم ملاحظاته وتقديراته بالذاتية والأستاذ ......





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