تقاطعات بين الأديان 23 إشكاليات الرسل والأنبياء 7 يوسف - عبد المجيد حمدان

2022/02/16 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_حمدان مدخل تحتل سيرة يوسف مساحات واسعة في الكتابين المقدسين ؛ التوراة والقرآن .



ولكن يلاحظ قارئ السيرة أنها تحفل بِإشكاليات ، كما الحال مع من سبقوه من الرسل والأنبياء ، فشل احتفاء الكتب المقدسة به في إخفائها .



ولأن سيرة يوسف تتقاطع مع سيرتي أبيه يعقوب ، وَأخوته الأسباط ، يتطلب البدء في عرض السيرة وإشكالياتها التذكير ، وَبإيجاز غير مخل ، بأهم ما سبق عرضه منها في السيرتين السالفتين .



قلنا أن ......





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