الاستخبارات تحبط عملية تفجير ابراج للطاقة الكهربائية في صلاح الدين

2022/02/16 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء،عن احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محاففظة صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "فقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوتيين ناسفتين كانتا موضوعتان على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قياره - كركوك بالتحديد برج ٥١ وبرج ٥٢".

واضافت انه "تم الاتصال بلجهد الهندسي العائد الى قيادة عمليات صلاح الدين لغرض تفكيك العبوات وتمت معالجتهما موقعيا دون حادث يذكر".

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