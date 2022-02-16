الاطار التنسيقي يتلقى مبادرة من شيوخ العشائر العراقية

2022/02/16 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى الاطار التنسيقي ،اليوم الاربعاء، مبادرة من شيوخ العشائر العراقية تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الازمة الحالية.

وفي بيان للاطار أوضح فيه ، انه “مع استمرار الجهود الوطنية لمعالجة الانسداد السياسي الحالي تلقى الاطار التنسيقي مبادرة من شيوخ العشائر العراقية الكريمة تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الازمة الحالية”.

فيما اضاف البيان “اننا نثمن عالياً موقف شيوخ العشائر الابية ونتفاعل ايجابيا مع مبادرتهم ونسعى مع جميع الاطراف المعنية للوصول الى تفاهمات مقبولة تسرع في عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تتبنى قضايا الشعب والاستجابة لمطالبهم الملحة وحاجاتهم الاساسية”.

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