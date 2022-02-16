2022/02/16 | 16:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أبرشية محلية في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية أن معمودية الآلاف من الكاثوليك فيها باطلة بسبب خطأ في كلمة واحدة استخدمها كاهن الرعية في إقامة الرتبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة واحدة تبطل معمودية آلاف الكاثوليك في كنيسة أميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة واحدة تبطل معمودية آلاف الكاثوليك في كنيسة أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).