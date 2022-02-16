تعديل الدستور الاتحادي العراقي ضرورة يفرضها بناء الدولة .

2022/02/16 | 16:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.جواد الهنداوي *|| أكتبُ عن الموضوع ،تعقيباً على ما كتبه رئيس مجلس القضاء الاعلى ،السيد فائق زيدان المحترم ،بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ ، وتحت عنوان ” تعديل الدستور ضرورة يفرضها الواقع السياسي “، و اشاركهُ الرأي في ما أوردهُ من ملاحظات و أستنتاجات ، و أحاول أضافة استنتاجات أُخرى ، وبيان ما فاتنا من فرصة […]

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