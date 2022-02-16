2022/02/16 | 16:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، إحباط محاولة لتفجير برجين لنقل الطاقة بين قيارة وكركوك.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2022)، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوتيين ناسفتين كانتا موضوعتين على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة - كركوك بالتحديد برج ٥١ وبرج ٥٢".

وأضافت، "حيث تم الاتصال بالجهد الهندسي العائد الى قيادة عمليات صلاح الدين لغرض تفكيك العبوات وتمت معالجتهما موقعيا دون حادث يذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تحبط محاولة تفجير برجين لنقل الكهرباء بين قيارة - كركوك (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تحبط محاولة تفجير برجين لنقل الكهرباء بين قيارة - كركوك (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).