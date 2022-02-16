الاسبوع المقبل.. التجارة تجهز الافران والمخابز الاهلية بمادة الطحين

2022/02/16 | 16:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الاربعاء، ان الاسبوع المقبل سيشهد تجهيز الافران والمخابز الاهلية المنتشرة في بغداد والمحافظات بمادة الطحين.وقال الوزير في بيان على هامش اجتماع رسمي مع الشركة العامة لتصنيع الحبوب ودائرة الرقابة التجارية، وتلقته وكالة ايرث نيوز إن “الوزارة ستدخل طرفا في تجهيز المخابز والافران بمادة الطحين، للحيلولة دون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسبوع المقبل..



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