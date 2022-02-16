2022/02/16 | 16:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرسيدس-بنز AMG EQE هي أحدث دخول في تشكيلة صانعي السيارات الفاخرة الكهربائية بالكامل.تتميز بتوجيه رباعي ومولد ضوضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من 0 إلى 100 بـ3 ثواني.. تعرف على مرسيدس EQE الكهربائية بـ677 حصان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من 0 إلى 100 بـ3 ثواني.. تعرف على مرسيدس EQE الكهربائية بـ677 حصان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).