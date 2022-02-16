“المعلومة” تنشر تفاصيل جديدة بشأن فضيحة شركة “اريكسون” في العراق

2022/02/16 | 16:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … تراجعت اسهم شركة اريكسون للاتصالات ومقرها ستوكهولم في السويد بنسبة 11 بالمائة ، الاربعاء، بعد ان كشف تحقيق داخلي وجود فساد في الشركة التي دفعت رشاوى لتنظيم داعش في العراق ورشاوى اخرى تتعلق مدفوعات للوسطاء واستخدام طرق نقل بديلة فيما يتعلق بالتحايل على الجمارك العراقية ، في وقت كانت فيه المنظمات الإرهابية […]

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