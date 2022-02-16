احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين

2022/02/16 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتان على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قياره - كركوك بالتحديد برج 51 وبرج 52".

واضافت انه "تم الاتصال بالجهد الهندسي العائد الى قيادة عمليات صلاح الدين لغرض تفكيك العبوات وتمت معالجتهما موقعيا دون حادث يذكر َ".

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