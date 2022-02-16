في واقعة غريبة.. امرأة ايرلندية تعرض زوجها للبيع.. والسعر سيدهشك!

2022/02/16 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت امرأة إيرلندية تعيش في نيوزيلندا في واقعة غريبة من نوعها بعرض زوجها للبيع في أحد مواقع المزادات بعد أن تركها وحيدة في المنزل لمدة يومين مع طفليها.

ووفقا لموقع ” indiatoday” أعلنت السيدة الإيرلندية بيع زوجها في مزاد على الإنترنت بدأ بـ 25 دولارا، وكان السبب في ذلك خروجه لرحلة صيد تركها فيها لمدة يومين.

ووضعت السيدة مواصفات للترويج لبيع زوجها عبر المزاد، قائلة: إنه وفي إذا تم إطعامه وطويل ويبلغ من العمر 37 عاما.

وأضافت السيدة الإيرلندية في وصف زوجها، أنه يحب الصيد وغير قابل للاسترجاع، مع ذلك أكدت أن توقيت رحلة الصيد تلك غير موفق، مع الأخذ في الاعتبار أن الأطفال كانو في إجازات مدرسية”.

وتابع الزوجان المزاد بشغف لرؤية النتيجة، ولكنهما صدما بعد وصول سعر الزوج في المزاد إلى 100 دولارا، وتوقف العرض لحذف الموقع هذا العرض بسبب خرقه للقوانين التي تمنع الاتجار بالبشر.

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