ائتلاف المالكي يحذر من استيلاء داعش على أموال العراق بالخارج ويقدم طريقتين لاسترجاعها

2022/02/16 | 16:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأربعاء، من ذهاب الأموال المنهوبة من العراق والموجودة في مصارف دول الخارج إلى عصابات داعش الإرهابية، فيما قدم طريقتين لاسترجاع تلك الأموال.وقال الصيهود لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومات التي تعاقبت على ادارة العراق لم تبدي اهتماما كبيرا بملف الأموال العراقية في الخارج والتي تمثل حقوق […]

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