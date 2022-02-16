التجارة تحدد الاسبوع المقبل موعدا لتجهيز المخابز والأفران بـ “الطحين”

2022/02/16 | 16:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، الاربعاء، ان الاسبوع المقبل سيشهد تجهيز الافران والمخابز الاهلية المنتشرة في بغداد والمحافظات بمادة الطحين.وقال الجبوري في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “الوزارة ستدخل طرفا في تجهيز المخابز والافران بمادة الطحين، للحيلولة دون ارتفاع الاسعار والمساهمة بتوفير كميات من الطحين الى الافران والمخابز تتناسب مع […]

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