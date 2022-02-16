واشنطن تدين مساعي روسيا للاعتراف بإقليمين انفصاليين في أوكرانيا

2022/02/16 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

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دانت الولايات المتحدة بشدة ،اليوم الأربعاء، مقترحا للبرلمان الروسي ينص على الاعتراف بجمهوريتين انفصاليتين على أنهما مستقلتان.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن خطوة كهذه “ستمثّل انتهاكا جسيما للقانون الدولي”.

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