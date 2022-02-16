2022/02/16 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة ، أنها “سجلت (2639) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل (4570) شخصا للشفاء”.

وبلغت حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت (28) حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم (54498)”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 2639 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 2639 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).