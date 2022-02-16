2022/02/16 | 16:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى بعدما شكل مصدر رزق لمئات الاسر عبر عقود طويلة، تعرض قطاع تربية النحل وانتاج العسل لضربة موجعة في ديالى بعد هجرة اكثر من 250 نحالا لمهنة الاباء والاجداد بسبب الخسائر المتراكمة التي تكبدوها في السنوات الماضية.وقال رئيس الجمعية النموذجية للنحاليين العراقيين في ديالى علوان المياحي لـوكالة /المعلومة/، ان “الخسائر المتراكمة وانحسار الاحزمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطاع النحل يتعرض لـ “ضربة موجعة” في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطاع النحل يتعرض لـ “ضربة موجعة” في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).