التجارة تعلن موعد تجهيز الأفران والمخابز الأهلية بمادة الطحين

2022/02/16 | 16:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة تشترط في عمليات التجهيز قيام الأفران والمخابز بيع الصمون والخبز بأعداد واسعار.

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