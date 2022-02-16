الجائحة تحصد 28 شخصًا في العراق ومئات الإصابات الجديدة

2022/02/16 | 16:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من 2.28 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 2600 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 16 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل 2639 إصابة جديدة، و28 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4500 حالة تماثل للشفاء بمعدل 96.4%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 54 ألف شخص، بينهم 255 تحت العناية المركزة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24792 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 9.65 مليون شخص.

وشهدت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية قفزة لمؤشرات الجائحة بعد أسابيع من التراجع.

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