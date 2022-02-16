دولة القانون ينتقد “الهجمة الكردية” على قرار الاتحادية ويدعو الى احترام القضاء

2022/02/16 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..انتقد ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، التفاعل الكردي مع قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ادارة النفط في اقليم كردستان.وقال عضو الائتلاف وائل الركابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “اقليم كردستان اليوم مجبر على احترام قرارات المحكمة الاتحادية وتنفيذها كما احترم أطراف الاطار التنسيقي قراراتها سابقاً “مشيراً إلى أن “الاطار احترم قرارات المحكمة جميعها عكس […]

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