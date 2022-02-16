لا يمكن ردع دولة من اللاعبين الخمسة الكبار..

2022/02/16 | 16:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي || بما أنا عربي وأتكلم اللغة العربية وانتمائي عربي لذلك ملزم أن أتابع الإعلام العربي البائس الذي ينقل أخبار مبالغ بها حول الأحداث العالمية، محطات اعلامية عربية ومنصات إلكترونية يستضيفون كتاب وصحفيين ومحللين سذج، يحللون بطرق بائسة، يحللون عن أحداث أوكرانيا وكأن الحرب قد وقعت، وفي الواقع الحرب لم ولن […]

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