وسط أزمة أوكرانيا.. روسيا ترسل مقاتلات فرط صوتية مسلحة إلى

2022/02/16 | 16:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا نشرت طائرات مقاتلة من طراز ميغ 31K مزودة بصواريخ كينزال تفوق سرعتها سرعة الصوت، وقاذفات طويلة المدى، من طراز "توبوليف تو -22 إم" في قاعدتها الجوية في سوريا لإجراء مناورات بحرية.

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