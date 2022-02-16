الاتحادية تدمر كدس عتاد لداعش جنوب سامراء

2022/02/16 | 16:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية وتدميركدس عتاد يعود لعصابات داعش الارهابية جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة بإمرة آمر اللواء العميد "كاظم جابر محيسن " وبالإشتراك مع قوة من مركز شرطة المعتصم نفذت عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية في ناحية " المعتصم " التابعة لقضاء سامراء تمكنت خلالها مفارز الجهد الهندسي من تدمير كدس عتاد تحت السيطرة يحتوي على 4 قنبره هاون عيار (٦٠) ملم و 3 قذيفه مدفع ميداني عيار ١٢٠ ملم و قذيفة مدفع نمساوي عيار ١٥٥ ملم و قنبره هاون عيار ٨٢ ملم".

واضافت، انه "تم معالجتها من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافقة لتنفيذ الواجب ".

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