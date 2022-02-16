كل شيء سيتغير.. التجارة تضع يدها على ملف المخابز والأفران

2022/02/16 | 16:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، الأربعاء، تجهيز الأفران والمخابز الأهلية المنتشرة في بغداد والمحافظات بمادة الطحين الأسبوع المقبل.

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وقال الوزير في بيان على هامش اجتماع رسمي مع الشركة العامة لتصنيع الحبوب ودائرة الرقابة التجارية، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 شباط 2022)، إن "الوزارة ستدخل طرفاً في تجهيز المخابز والأفران بمادة الطحين، للحيلولة دون ارتفاع الاسعار والمساهمة بتوفير كميات من الطحين الى الأفران والمخابز تتناسب مع حاجاتها".

وأضاف، أن "الوزارة تشترط في عمليات التجهيز قيام الأفران والمخابز بيع الصمون والخبز بأعداد وأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة حاليا والهدف هو أن الأسعار التي تطرحها الوزارة ستساعد اصحاب المخابز على انتاج الصمون والخبز بأسعار اقل من الطحين المستورد".

وأشار الى أن "الوزارة أعدت خطة في هذا الجانب، للاستفادة من كميات الطحين الموجودة في مخازن التجارة، لمساعدة اصحاب الافران والمخابز على استلام الطحين وانتاج الخبز والصمون للمواطنين".

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