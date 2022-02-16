الاسكان تتحدث عن معاناة طريق الموت بين بغداد وكركوك: ستنتهي بعد 18 شهراً

2022/02/16 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الاسكان، اليوم الأربعاء، عن مباشرتها بإعادة تأهيل طريق بغداد - كركوك، فيما حددت المدة الاقصى لانجازه.وقال مدير عام الطرق التابعة للوزارة حسين جاسم في تصريح للوكالة الرسمية: إنه "تمت المباشرة بأعمال تأهيل طريق بغداد_ كركوك على طول 400 كيلومتر وعلى ممرين ذهابا وإياباً ابتداءً من حدود بغداد".وأضاف أنه "سيتم قلع المناطق المتضررة وأعادة اكسائها وأعمال التأهيل بالكامل صيانة القناطر والجسور التي تكون على الطريق"،مشيراً الى "تعريض بعض المناطق التي تشهد اكتظاظا وازدحامات داخل المدن التي يمر بها الطريق".وتابع جاسم أنه "سيتم إزالة التشوهات بالكامل من قلع المناطق المتضررة وإعادة اكسائها وتخطيط الطريق بالكامل بالعلامات المتكاملة على طول الطريق، بالإضافة إلى أعمال التعريض في المناطق التي تستوجب حركه مرورية أكثر من الأخرى خاصة داخل بعض المدن مثل الخالص والدوز و مناطق السيطرات يتم تنظيمها بشكل نظامي وتصب بالكونكريت حتى تتحمل وقوف الشاحنات لفترات طويلة".وأكد أن "طريق بغداد_ كركوك سيكون جاهزا خلال مدة اقصاها سنه ونصف سنة"، لافتاً الى أنه "تم تحويل الطرق إلى أربعة مقاطع لاستغلال الوقت".

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