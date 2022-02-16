مصطفى وهيب: نعاني من ضعف التحضير قبل انطلاق بطولة العالم

2022/02/16 | 17:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد لاعب المنتخب الوطني للعبة كيوكو شنكاي مصطفى وهيب، أن المنتخب الوطني يعاني من ضعف التحضير قبل انطلاق بطولة العالم للعبة التي ستنطلق في اسبانيا خلال شهر حزيران المقبل.وقال وهيب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني سيشارك في بطولة العالم لكيوكوشنكاي من دون خوض أي معسكر تدريبي وهذا الأمر ستكون له […]

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