شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة احباط تفجير برجين لنقل الكهرباء في العراق

2022/02/16 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M1xtbyliAl0

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