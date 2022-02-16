2022/02/16 | 17:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: brjywa85RK0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: مؤتمر الكتلة الصدرية تناول قرارات ستتخذها حكومة الاغلبية الوطنية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد: مؤتمر الكتلة الصدرية تناول قرارات ستتخذها حكومة الاغلبية الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).