التحليل السياسي في نفق مغلق

2022/02/16 | 17:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زيد الحلي ..لا اجد غضاضة من الاعتراف ، انني اجد نفسي في وضع لا احسد عليه ، بما اريد قوله ، إذ ربما لا يجد الاستحسان والمقبولية عند من اريد التحدث بشأنهم … إنهم نجوم ( التحليل السياسي ) في فضائياتنا العزيزة على مختلف ميولها واتجاهاتها و” مدارسها ” ، ولاسيما من […]

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