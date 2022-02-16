بقرعة كأس آسيا.. الأولمبي العراقي في المستوى الثالث

2022/02/16 | 17:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقامُ في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، غداً الخميس، قرعةُ كأس آسيا تحت (23 عاما) التي ستقامُ في أوزبكستان شهر حزيران المقبل، بمشاركة 16 منتخباً من بينها المنتخبُ الأولمبي العراقيّ الذي وضعَ في المستوى الثالث.وتستضيفُ أوزبكستان نهائياتَ النسخة الجديدة لعام 2022 لبطولة آسيا التي انطلقت للمرة الأولى مطلع عام 2014 في العاصمةِ العُمانية مسقط، وأحرز […]

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الأولمبي العراقي في المستوى الثالث أولاً على الايام نيوز.

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