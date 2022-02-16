سوني تُطلق سماعات أذن بتصميم فريد

2022/02/16 | 17:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت شركة سوني عن سماعات أذن جديدة تسمى LinkBuds، وتأتي بتصميم فريد من نوعه ومميز، حسبما قال موقع Mac Rumors.وتتميز السماعات بوجود ثقب فيها، حيث إنها مصممة على شكل كعكة الدونات، ويتم وضعها في الأذن، ولا توجد فيها أطراف من السيليكون، وهي مصممة لتوضع داخل الأذن.ويسمح الثقب الموجود في السماعة للمستخدمين […]

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