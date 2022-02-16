الرئيس السيسي وسبب الحجّ السنوي إلى الصين

2022/02/16 | 17:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "زيارة الرئيس السيسي للصين هي السابعة منذ توّليه السلطة، أي بمعدل زيارة سنويا رغم آن الصين بلد غير مجاور لمصر بل يقع في الطرف الآخر من العالم"

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