التجارة تجهز الأفران والمخابز بالطحين الأسبوع المقبل

2022/02/16 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الأربعاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد تجهيز الأفران والمخابز الأهلية المنتشرة في بغداد والمحافظات بمادة الطحين.

وعلى هامش اجتماع رسمي مع الشركة العامة لتصنيع الحبوب ودائرة الرقابة التجارية قال الجبوري في بيان إن “الوزارة ستدخل طرفا في تجهيز المخابز والأفران بمادة الطحين، للحيلولة دون ارتفاع الاسعار والمساهمة بتوفير كميات من الطحين الى الأفران والمخابز تتناسب مع حاجاتها”.

وأشار، أن “الوزارة تشترط في عمليات التجهيز قيام الأفران والمخابز بيع الصمون والخبز بأعداد واسعار تختلف عن الأسعار الموجودة حاليا والهدف هو أن الاسعار التي تطرحها الوزارة ستساعد اصحاب المخابز على انتاج الصمون والخبز باسعار اقل من الطحين المستورد”.

وأضاف الى أن “الوزارة أعدت خطة في هذا الجانب، للاستفادة من كميات الطحين الموجودة في مخازن التجارة، لمساعدة اصحاب الافران والمخابز على استلام الطحين وانتاج الخبز والصمون للمواطنين”.

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