واشنطن تشجع بغداد وأربيل على التفاهم لحل القضايا العالقة

2022/02/16 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر ،اليوم الاربعاء، التطورات السياسية والخطوات الدستورية بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وقال السفير الأميركي خلال اللقاء إن بلاده تشجع حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على التفاهم والتنسيق بينهما لحل الخلافات والقضايا العالقة, كما أكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة التعاون والتنسيق بين القوى السياسية والمكونات العراقية.

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