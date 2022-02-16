2022/02/16 | 17:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة مجلس الخدمة: استحداث الدرجات الوظيفية خارج مسؤولياتنا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة: استحداث الدرجات الوظيفية خارج مسؤولياتنا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة: استحداث الدرجات الوظيفية خارج مسؤولياتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).