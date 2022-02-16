وفد من صلاح الدين يلتقي رئيس مجلس الخدمة الاتحادي

2022/02/16 | 17:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، الأربعاء، أنه غير مسؤول عن استحداث الدرجات، بل توفيرها حسب الضوابط والتخصصات.

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جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الخدمة العامة الأتحادي محمود التميمي نائب، (16 شباط 2022)، "محافظ صلاح الدين أسماعيل خضير والوفد المرافق، وبحضور مدير عام الدائرة القانونية في المجلس سلمان غضبان حسن".

وناقش المجتمعون، "الآلية المتبعة من قبل المجلس في ملف التعيين".



فيما بين التميمي ان "المجلس حريص كل الحرص على توفير فرص العمل للشباب حال وصول الدرجات الوظيفية من الوزارات والدوائر المعنية وحسب احتياجاتها وبتخصيصها المالي".

واوضح ان "المجلس غير مسؤول عن استحداث الدرجات وانما توفيرها فقط وحسب الدرجات المرسلة من الجهات وحسب التخصصات".

وأكد التميمي "حرص المجلس على توفير البيئة المناسبه لتنشيط القطاع الخاص وفتح آفاق التعاون مع المستثمرين لغرض توفير فرص اكبر لمن هم بحاجة إلى التعيين".

من جانبه عبر الوفد عن "شكره وتقديره لحسن الضيافة والأستقبال مؤكدا دعمه للمجلس للقيام بمهامه خدمة للصالح العام".

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