صافرات الانذار تنطلق في السفارة الامريكية ببغداد

2022/02/16 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، ان صافرات الانذار تنطلق في مجمع السفارة الامريكية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "صافرات الانذار تنطلق في مجمع السفارة الامريكية في بغداد لغرض الفحص التجريبي".واضاف انه " الفحص سيستغرق (5-10) دقائق".

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