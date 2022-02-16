محلل سوري: اقليم كردستان اصبح مركزا لمخابرات الكيان الصيهوني

2022/02/16 | 17:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد المحلل السوري اديب عبود، الاربعاء، أن اقليم كردستان هو مركز تواجد القوات الامريكية والكيان الصهيوني في الاونة الاخيرة .وقال عبود في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “اقليم كردستان العراق مركزا لتواجد المخابرات الامريكية والاسرائيلية في المنطقة “، مشيراً إلى أن “الكيان الصهيوأمريكي بدأ يسعى لإضعاف المنطقة اقتصادياً بشكل موسع حتى لا تقوى على […]

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